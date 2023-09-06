Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:08

Павлюченко — о звонке Губерниева: «Дмитрий — хам, у него не все в порядке с головой»

Роман Павлюченко назвал Губерниева хамом
Ана Горшкова
Корреспондент
Роман Павлюченко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко прокомментировал звонок комментатора Дмитрия Губерниева во время съемок YouTube-шоу «Ну так нельзя».

В рамках розыгрыша Губерниев пообещал Павлюченко «в прямом эфире задавить интеллектом, размазать, расплющить и сделать из него полное говно». В ответ экс-футболист назвал комментатора «дебилом» и повесил трубку.

«Никак не отреагировал на звонок Губерниева. Мне вообще наплевать на него! Скажу просто: Дмитрий — хам. Когда участвовал в шоу Дзюбы и Слуцкого, то не никого не оскорблял, не переходил на личности и не называл никого «говном». Меня, в отличие от этого человека, нормально воспитали. Честно, даже сложно его кем-либо назвать. Если Губерниев позволяет себе публичные оскорбления, то у него не все в порядке с головой. У него она больная, поэтому лучше его не трогать», — приводит слова Павлюченко Sport24.

Дмитрий Губерниев. Губерниев — об участии в шоу Дзюбы и Слуцкого: «Особенно понравилось, как филигранно с неучем Павлюченко разобрались в конце»

Экс-футболист заявил, что не понимает, как Губерниев работают на телевидении. Также Павлюченко назвал Дмитрия «противным человеком».

«Кто он такой, чтобы оскорблять меня публично? Моя семья, родители и дети смотрят это. Губерниев — неадекватный человек, не понимаю, как такие люди работают на телевидении. Это противный человек, которому ничего не хочется отвечать. Земля круглая — когда-нибудь да встретимся», — сказал Павлюченко.

Роман Павлюченко и&nbsp;Дмитрий Губерниев. «Чувак, ты кто? Обсуждай лыжный спорт!» История конфликта Павлюченко и Губерниева
Источник: Sport24
Роман Павлюченко
Дмитрий Губерниев
1
Обсудить
Читайте также
Медведев о том, что Рублев — крестный его дочери: «Мы очень близко дружим. И он религиозный»
Эракович ответил на вопрос, почему перешел в «Зенит», а не в «Спартак»
Захарова заявила об осознании Киевом своей роли как инструмента в руках Запада
В Киеве прогремели взрывы, работает система противовоздушной обороны
Карточку Суровикина убрали с сайта Минобороны
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Билялетдинов — об отставке Евсеева: «Не ожидал этого заявления от «Факела»

Губерниев: «Павлюченко — слабый и никчемный, вся страна это видела. Ему нужно к психиатру»