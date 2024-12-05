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Сегодня, 17:23

Павлюченко: «Станковичу нужно дать время»

Диана Андрющенко
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Экс- нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался о работе главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Станковичу нужно дать время. Впереди зимний перерыв, будут сборы. Подводить какие-то итоги нужно, когда сезон закончится. Все-таки первый круг еще ни о чем не говорит. Во второй части чемпионата можно пять матчей подряд выиграть, и ты уже идешь почти на первом месте. Все только начинается. Явно еще произойдут какие-то усиления: кто-то уйдет, кто-то придет», — цитирует Павлюченко Legalbet.ru.

46-летний серб Станкович возглавил «Спартак» прошлым летом, подписав контракт с клубом до 30 июня 2026 года.

После 17 туров РПЛ красно-белые набрали 34 очка и занимают третью строчку турнирной таблицы, отставая от лидирующего «Зенита» на пять баллов.

Источник: Legalbet.ru
Деян Станкович
Роман Павлюченко
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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