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Сегодня, 19:46

Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с днем рождения

Руслан Минаев
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с 98-м днем рождения.

«В новейшей истории «Зенит» идет от победы к победе — чемпионство этого года стало пятым подряд и десятым в общей сложности. За эту череду успехов мы должны сказать спасибо ПАО «Газпром» и лично Алексею Борисовичу Миллеру. Их финансовая и организационная поддержка важна для всего петербургского спорта», — написал Ротенберг на своей странице в Telegram.

Также наставник СКА отметил, что клуб равняется на друзей из «Зенита» и тоже строит чемпионскую команду.

ФК Зенит
ХК СКА
Роман Ротенберг
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