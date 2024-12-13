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13 декабря, 23:08

Шаронов: «Спартак» выделяется среди всех команд РПЛ из-за структуры игры в атаке»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов назвал команду, которая выделялась в первой части чемпионата России.

«Если брать весь отрезок, «Спартак» показывал тот футбол, который дает результат. Они хорошо действуют в атаке. У «Краснодара» есть большие проблемы в защите. «Локомотив» играет от обороны, и там есть молодые футболисты, которые добились неплохого результата. Не скажу, что и «Спартак» хорошо играет в обороне, но красно-белые стали лучше действовать в нападении. У них хорошо выстроена позиционная атака, потому что футболисты держат структуру. «Спартак» выделяется среди всех из-за этого компонента. Ни одна команда в РПЛ не имеет такую структуру в атаке», — приводит слова Шаронова «РБ Спорт».

После 18 туров лидером турнирной таблицы РПЛ является «Краснодар» (39 очков), на втором месте идет «Зенит» (39), на третьем — «Спартак» (37).

Источник: РБ Спорт
Роман Шаронов
ФК Спартак (Москва)
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