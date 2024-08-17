Шаронов: «Я рад за таких игроков, как Батраков»

Бывший главный тренер «СКА-Хабаровска» Роман Шаронов рассказал, кто на его взгляд лучший игрок старта сезона-2024/25 в РПЛ.

«Исходя из цифр, наверное, да, можно сказать, что на данный момент Глушенков — лучший игрок в РПЛ. Но я бы отметил еще Батракова (полузащитника «Локомотива»). По нему у меня есть достаточно достоверной информации, каким он был, когда был в академии. Там проводили тесты, кто быстрее бежит, и он был там на последних местах. Но за счет его игрового мышления и правильной подготовки он заиграл.

Футбол — это не бег. Понятно, что скорость — это одно из ключевых качеств игрока. Не все ею обладают. Сейчас мы не будем приводить примеры условно медленных игроков в плане бега, но которые мгновенно принимают решения. Я рад за таких игроков, как Батраков. И хочу, чтобы у них складывалась карьера. Главное, чтобы он понимал, где он сейчас и был в той команде, которая будет его развивать», — цитирует «РБ Спорт» Шаронова.