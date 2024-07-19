Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:05

Шаронов: «Верю, что Станкович сможет решить все проблемы, поставив качественную игру «Спартаку»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер «Рубина» Роман Шаронов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от работы Деяна Станковича в «Спартаке» в грядущем сезоне РПЛ.

«Верю, что новый тренер «Спартака» Станкович сможет решить все проблемы, поставив качественную игру. К сожалению, не видел матчи бывших команд сербского специалиста, как они играют. Но если мы говорим о футболе, то «Зенит» явный фаворит плане финансов и трансферов. Но футбол — это игра, где не всегда решают финансы. Игра «Зенита» строится на индивидуально сильных футболистах. Это определенная системность, каждый год приобретаются сильные футболисты, после чего приходит результат», — сказал Шаронов «СЭ».

«Спартак» в воскресенье, 21 июля, на выезде сыграет против «Оренбурга» в первом туре чемпионата России-2024/25.

Деян Станкович
Роман Шаронов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
5
Обсудить
Читайте также
Российские телеканалы не будут показывать Олимпиаду в Париже
26 июля состоится церемония открытия Олимпиады-2024
Лукашенко раскритиковал отсутствие адекватной реакции на последствия бури
Соболев боится Жозе, Зобнин намекнул на уход Александра. Что происходит в «Спартаке»
В Пермском крае подросток изнасиловал и утопил несовершеннолетнюю
Такер Карлсон рассказал о личной беседе с Путиным после интервью
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: «Спартак» и Станкович: новый тренер на сезон-2024/25
Агент Угальде назвал Станковича специалистом с хорошей тренерской мыслью
«Люцерн» подписал сына тренера «Спартака» Деяна Станковича
Божович: «Станковичу подходит образ дьявола. Я уже старый, чтобы с кем-то себя сравнивать»
Экс-тренер «Спартака» Кузнецов считает, что увольнение Абаскаля должно было случиться
Канчельскис считает, что «Спартак» не сможет бороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне
В «Спартаке» избегают разговоров о титулах. Это осторожность или трезвая самооценка?
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: «Крылья Советов» — «Зенит» и другие матчи старта лиги
«Ростов» — ЦСКА: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
«Динамо» — «Факел»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Шаронов назвал клубы, которые могут навязать борьбу «Зениту» за чемпионство
Бушманов: «Не думаю, что ситуация с Соболевым скажется на результатах «Спартака» в начале чемпионата»
РПЛ объяснила, как будет распределен призовой фонд сезона в 555 миллионов рублей
«Крылья Советов» — «Зенит»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Шаронов назвал клубы, которые могут навязать борьбу «Зениту» за чемпионство

Шаронов: «Глушенков очень качественный игрок для российского чемпионата»