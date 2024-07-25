Роман Широков: «Не понимаю, зачем «Зениту» нужен Соболев»

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал возможный переход нападающего «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

23 июля стало известно, что Соболев отстранен от работы с основным составом «Спартака». В клубе объявили, что это дисциплинарная мера.

— Понимаете, зачем «Зениту» нужен Соболев?

— Нет. Но «Зенит» говорит, что нужен большой фактурный форвард, который может цепляться за мячи, играть спиной к воротам соперникам. Нужна вариативность — на тот случай, когда соперник будет сидеть в своей штрафной. На мой взгляд, его берут как игрока ротации. Плюс-минус берут потому, что, возможно, уходит Кассьерра», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

27-летний Соболев провел за «Спартак» в общей сложности 140 официальных матчей, в которых забил 58 мячей и отдал 32 голевые передачи.