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Сегодня, 17:54

Широков: «Зенит» в этом сезоне должен выиграть Кубок и чемпионат»

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Бывший футболист «Зенита» Роман Широков в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре сине-бело-голубых в последних матчах РПЛ.

«Не вижу проблем для «Зенита» в чемпионате. Да, последние два матча проиграли. Ну и что? Они на первом месте сейчас идут, поэтому никаких проблем у них нет. На мой взгляд, питерцы должны забрать в этом сезоне Кубок и чемпионат», — сказал Широков «СЭ».

 
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После 26 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Идущий вторым «Краснодар» (50) уступает петербуржцам по дополнительным показателям. Тройку лучших замыкает «Динамо» (47).

2 мая команда Сергея Семака на выезде сыграет с ЦСКА в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена». Начало — в 19.15 мск.

(Александр Абустин)

Роман Широков
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Зенит
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