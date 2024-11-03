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Широков: «Пока не видно, кто из вратарей может превзойти Акинфеева»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Роман Широков рассказал, в чем секрет футбольного долголетия вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Акинфеев просто феноменален сам по себе, плюс много работает ежедневно. Вы не видите, сколько Игорь работает дополнительно после каждой тренировки для того, чтобы оставаться в хорошей форме. И так было не только сейчас, а на протяжении всей карьеры. Поэтому Акинфеев и легенда.

Если у него есть желание, то может продолжать играть на высоком уровне. Почему бы и нет? Пока не видно, кто из вратарей может превзойти Акинфеева. Другое дело, что рано или поздно все равно надо заканчивать карьеру, передавать опыт молодым ребятам. Игра Акинфеева доказывает, что он может еще долго играть на хорошем уровне», — цитирует Metaratings.ru Широкова.

Источник: Metaratings.ru
Игорь Акинфеев
Роман Широков
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)

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