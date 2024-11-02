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Сегодня, 17:50

Широков: «Спартак» страдает и ждет, когда закончится плохой период в игре»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» и сборной России Роман Широков оценил состояние красно-белых перед дерби с ЦСКА.

«Спартак» стабилен в своем состоянии — что в прошлом сезоне, что в этом. Пока никаких изменений в игре «Спартака» не вижу. Команда всплесками играет хорошо, а следующий всплеск не очень. Страдают и ждут, когда закончится плохой период в игре и начнется хороший. Обычное состояние «Спартака», к сожалению для клуба и его болельщиков.

ЦСКА на данный момент, конечно, стабильнее в обороне. С приходом Марко Николича они стабилизировали игру в защите. В прошлом сезоне армейцы очень много пропускали в концовках матчей, а теперь стали играть более дисциплинированно», — приводит слова Широкова Metaratings.ru.

ЦСКА 2 ноября примет «Спартак» в матче 14-го тура РПЛ, начало встречи в 20.45 по московскому времени. Армейцы с 24 очками в 13 матчах занимают пятое место в турнирной таблице, а красно-белые (22 балла) — шестое.

Источник: Metaratings.ru
Роман Широков
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)

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