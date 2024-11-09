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Сегодня, 16:27

Широков: «Пока трансфер Соболева в «Зенит» себя не оправдывает»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал игру форварда сине-бело-голубых Александра Соболева.

«Пока трансфер себя не оправдывает. Но надо смотреть, что будет дальше. Мне удалось посмотреть часть матча с Махачкалой — за 20 минут он не отдал ни разу точного паса своему. Может быть, он забьет ключевые мячи. Тот же Артур забил золотой мяч, команда стала чемпионом», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

27-летний форвард летом перешел в «Зенит» из «Спартака». С того момента он провел за команду из Санкт-Петербурга 11 матчей, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Соболев
Роман Широков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит

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