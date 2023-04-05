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Широков: «Даже если «Торпедо» вылетит, Клотет будет решать задачу выхода обратно в РПЛ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о назначении Жозепа Клотета главным тренером «Торпедо».

«В «Торпедо» делают все, чтобы как-то сохранить место в РПЛ путем смены тренера или еще как-то. Правильное ли решение взять Клотета, покажет время. Но у них есть стратегия, по которой он дальше будет развивать команду и, даже если они вылетят, будет решать задачу выхода обратно в РПЛ. С этой точки зрения, наверное, правильное решение. Он сейчас может оценить состояние игроков, понять, кто ему подходит, и уже двигаться дальше», — приводит слова Широкова Sport24.

«Торпедо» объявило о назначении 45-летнего испанца 28 марта. Команда под его руководством проиграла «Ростову» (1:2) в матче 21-го тура РПЛ.

«Торпедо» идет на последней, 16-й строчке в турнирной таблице с 10 очками.

Источник: Sport24
Роман Широков
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
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