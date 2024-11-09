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Сегодня, 14:13

Широков: «Если кто-то из «Локомотива» придет в «Зенит», не уверен, что выиграет конкуренцию»

Алина Савинова
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Гендиректор подмосковного «Сатурна» Роман Широков поделился мнением о том, стоит ли «Зениту» купить полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Стоит ли «Зениту» купить за 15 миллионов Батракова, а не нового Артура? На миллион процентов согласен. Просто «Локомотив» вряд ли хочет отдавать. Кроме того, в «Локомотиве» сложился коллектив, который хочет чего-то достичь, ориентируясь в том числе и на то, что в «Зените» россиянам этого сделать тяжело. Докажут, что не хуже. А так, если кто-то из «Локо» нынешнего придет в «Зенит», не уверен, что выиграет конкуренцию», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

«Зенит» набрал 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Локомотив» с 31 баллом располагается на третьей позиции.

Источник: РБ Спорт
Алексей Батраков
Роман Широков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)

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