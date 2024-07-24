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Сегодня, 11:24

Широков: «Думаю, «Зенит» берет Соболева как игрока ротации»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о возможном переходе форварда «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

23 июля стало известно, что Соболев отстранен от работы с основным составом «Спартака». В клубе объявили, что это дисциплинарная мера.

«Думаю, его берут как игрока ротации. Берут его, понимая, видимо, что уходит Кассьерра. Во всех других случаях надо брать условного Голенкова. Это перспектива. Если вам нужен игрок ротации, который будет работать на себя и на команду», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

27-летний Соболев провел за «Спартак» в общей сложности 140 официальных матчей, в которых забил 58 мячей и отдал 32 голевые передачи.

Источник: РБ Спорт
Александр Соболев
Роман Широков
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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