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Сегодня, 17:10

Широков — о стажировке в ЦСКА: «Остался под большим впечатлением от Николича»

Алина Савинова
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Бронзовый призер чемпионата Европы Роман Широков рассказал, как прошла его стажировка у Марко Николича в ЦСКА.

«Остался под большим впечатлением от Марко Николича. Я и раньше слышал, что он хороший тренер. Но когда побывал на стажировке, увидел, насколько все четко и детально у него расписано в тренировочном процессе, я еще больше впечатлился. В хорошем смысле я был поражен работой Николича. Уверен, ЦСКА в надежных руках. Николич — реально очень сильный тренер. Мне очень понравилась стажировка у него. Марко постоянно уделял мне внимание, за что ему огромное спасибо. Во время тренировок он всегда подходил ко мне, объяснял, что за упражнения, что он хочет видеть от команды», — цитирует Широкова Metaratings.ru.

Широков является воспитанником армейцев. Он играл за ЦСКА в 2016 году, став вместе с командой чемпионом России.

Источник: Metaratings.ru.
Роман Широков
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич

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