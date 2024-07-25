Широков: «Динамо» может стать конкурентом «Зенита» в борьбе за золото»

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился впечатлениями от стартовавшего сезона РПЛ.

«Прошли только первые матчи, «Зенит» на эмоциях очень хорошо начал. Надо смотреть, как все будет продолжаться. Смотрится команда неплохо, но как будет получаться, когда соперник будет располагаться у своей штрафной, когда надо будет вскрывать соперника? Второе — как команда сможет преодолевать спады, когда станет терять очки. Третье: если «Динамо» стабильно станет так играть, как с Воронежем в первые 30 минут, то это точно конкурент в борьбе за первое место», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

В первом туре чемпионата России «Зенит» разгромил в гостях самарские «Крылья Советов» со счетом 4:0. «Динамо» дома победило «Факел» (3:1), играя весь второй тайм в меньшинстве.