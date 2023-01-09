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9 января, 22:44

Широков считает, что ни одна команда РПЛ не навяжет борьбу «Зениту»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Роман Широков рассказал, поборется ли кто-то с сине-бело-голубыми за чемпионство в РПЛ.

«Все зависит от того, как стартанут команды зимой. От этого будет зависеть весь итог чемпионата, это очень важный момент. В этом году ни одна из команд РПЛ «Зениту» борьбу не навяжет. Ни одной такой команды я не вижу. Даже неизвестно, как «Спартак» во второй части сезона выступит, хоть он и на второй строчке идет. У них особенно все от старта зависит», — приводит слова Широкова «Спорт День за Днем».

После 17 туров «Зенит» лидирует в РПЛ с 42 очками. «Спартак» идет вторым (36 очков), «Ростов» — третьим (35).

Источник: Спорт День за Днем
Роман Широков
РПЛ
ФК Зенит
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