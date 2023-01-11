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Сегодня, 14:25

Широков: «Уход Ловрена — потеря для «Зенита»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал переход защитника Деяна Ловрена в «Лион» из «Зенита».

«То, что он ушел за деньги, — хорошо. Но для команды это потеря. Был период, когда он не очень хорошо выглядел, но последние полгода играл здорово и был явным лидером в обороне. Те, кто в обойме, получают шанс, но лучше, наверное, кого-то еще купить. Не думаю, что это как-то отразится на чемпионстве «Зенита». Для них более критичной будет потеря атакующего игрока — кого-то из пары Клаудиньо — Вендел. Одного потерять может быть не так страшно, но двоих — уже очень серьезно», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

33-летний хорват выступал за питерскую команду с 2020 по 2022 год. Всего он провел за команду 63 матча, забил три гола и отдал три результативные передачи.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-shirokov-uhod-lovrena-e-to-poterya-dlya-zenita/
Деян Ловрен
Роман Широков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Лион
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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