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Сегодня, 21:53

Роман Шишкин назвал очевидной ошибкой решение Мешкова отменить третий гол «Спартака»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-игрок «Спартака» Роман Шишкин высказался о работе судей в матче 18-го тура РПЛ против «Урала».

«По правилам третий гол «Спартака» засчитать нельзя, потому что Мешков ошибся и свистнул. Причём сделал это во второй раз за игру. Первый раз был, когда Игнатьев забивал. Там тоже можно смотреть, была игра рукой или нет. Здесь второй чистый гол.

Если уж комментировать этот эпизод, то я не понимаю, для чего тогда ввели VAR. Одна из его особенностей — это то, что судьи дают доигрывать и потом уже смотрят, был ли офсайд или другое нарушение.

Здесь, в сомнительном эпизоде, судья берет решение на себя и ошибается. Очевидно — это ошибка судьи. Если говорить глобально, то такие ошибки, при том, что «Спартак» неплохо играл, могут сказаться на итоговом результате. Этих двух очков может не хватить, и они станут ключевыми в борьбе за чемпионство», — приводит слова Шишкина Metaratings.ru.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 45 очков за 18 матчей. Ближайший преследователь питерской команды — «Спартак». Московская команда отстает от сине-бело-голубых на 8 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/roman-shishkin-nazval-ochevidnoi-oshibkoi-reshenie-meshkova-otmenit-tretii-gol-spartaka-232802/
Роман Шишкин
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