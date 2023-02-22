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Сегодня, 20:32

Роман Шишкин объявил о завершении карьеры футболиста

Иван Торопцев
Корреспондент
Роман Шишкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший защитник «Спартака», «Локомотива» и сборной России Роман Шишкин объявил о завершении карьеры.

«Я сейчас отдыхаю от футбола, и вы первые, кому это говорю официально: я закончил карьеру игрока», — приводят «Известия» слова Шишкина.

Шишкин — воспитанник «Спартака». Помимо красно-белых и «Локомотива», он играл за «Крылья Советов», «Краснодар» и «Торпедо». Последним клубом в карьере 36-летнего россиянина стало ногинское «Знамя».

Вместе с «Локомотивом» Шишкин дважды выигрывал Кубок России.

Источник: https://t.me/izvestia/122693
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