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27 сентября, 22:53

Шишкин: «Если «Спартак» станет чемпионом, у кого какие вопросы будут по Эшуорту?»

Иван Шитик
Корреспондент

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин оценил назначение англичанина Пола Эшуорта на должность спортивного директора красно-белых.

— Абсолютно не знаю этого человека, почитал кое-что, но все равно тяжело оценивать. Но такое ощущение, что поменяли шило на мыло. До этого был итальянец, сейчас такая ситуация в стране, мы под санкциями, а англичанин приезжает работать на такую должность в народную команду! Для меня это удивление, конечно. Я не люблю смешивать спорт и политику, но нельзя об этом не упомянуть. А что касается профессионализма в работе Эшуорта, то это только время покажет. Если новые руководители клуба так решили, то надо подождать, посмотреть. Они же чем-то руководствовались при принятии такого решения.

— Кого бы вы видели сейчас в должности спортивного директора «Спартака»?

— Я уже давно об этом говорил — учитывая всю сложную политическую ситуацию в стране, у нас есть свои люди, спартаковские, которые справились бы с этой работой. Надо хотя бы дать шанс! Не только своим футболистам и тренерам, но и управленцам. Впрочем, после назначения Абаскаля на него и на руководство тоже все спускали собак, дескать, это не уровень, но, как мы видим, сейчас есть к нему доверие, «Спартак» показывает неплохой футбол. Хотя выводы, конечно, можно будет делать только после окончания сезона. Как и в случае с Эшуортом — по результатам селекционной работы, трансферам, менеджменту... Хотя мы много чего будет не знать и отталкиваться будем от чисто футбольной составляющей. Условно, если «Спартак» по итогам сезона станет чемпионом, у кого какие будут вопросы? Ни у кого — ни по Абаскалю, ни по Эшуорту. Так что давайте подождем с выводами, -приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-shishkin-esli-spartak-stanet-chempionom-u-kogo-kakie-voprosy-budut-po-e-shuortu/
Роман Шишкин
ФК Спартак (Москва)
Пол Эшуорт
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