Шишкин: «Спартак» будет играть с «Зенитом» на победу и будет иметь достаточно шансов забить»

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин оценил шансы красно-белых на то, чтобы увезти очки из Петербурга.

Матч против «Зенита» состоится в воскресенье, 7 мая, на «Газпром Арене».

«Матчи «Спартака» и «Зенита» всегда стояли особняком, тем более, если петербуржцы победят, то они станут чемпионами досрочно. И, конечно, «Зениту» было бы вдвойне приятно отпраздновать на своем поле завоевание золотых медалей победой над «Спартаком». Но «Спартак» сам борется за второе место, и Абаскаль не такого формата тренер, чтобы выстраивать игру с расчетом только на ничью. Поэтому красно-белые будут играть в Петербурге на победу, хорошо подготовятся к этому матчу.

Кроме того, против сильных команд всегда легче играется, помню по своему опыту. А против «Зенита» — особенно. Соперник сам играет и дает играть. Так что игра будет интересная, и у «Спартака» будет достаточно шансов, чтобы забить. И будут возможности атаковать — у команды это получается всегда. А у «Зенита» есть проблемы в обороне», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».