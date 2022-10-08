Шишкин: «Обидно смотреть, как «Локомотив» бездарно теряет очки»

Экс-футболист «Локомотива» Роман Шишкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на результаты железнодорожников в текущем сезоне.

— Почему Циннбауэр остается на посту главного тренера команды?

— Мне тяжело рассуждать. Обидно смотреть на то, как «Локомотив» бездарно теряет очки, находится не на своем месте. Все-таки я восемь лет отыграл за этот клуб. Он мне небезразличен. Искать причину очень тяжело. У них есть руководство, генеральный директор, которые должны этим заниматься. Думаю, что им надо реально задуматься над тем, как исправить ситуацию.

— Вы видите смену тренера как один из видов исправления ситуации?

— Да. Почему нет? Наверное, это самый ближайший способ наладить ситуацию. Когда приходит новый тренер, это эмоциональный подъем. Это встряхивает команду. Но опять же это решать руководителям. Мы же не знаем, какая в команде обстановка, может, там действительно все хорошо и все довольны, но очков не набирают.

«Локомотив» после 11 туров занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков.

Сегодня, 8 октября, москвичи сыграют на выезде с «Сочи», начало матча — в 19.00 мск.