Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:43

Шишкин: «Первые туры РПЛ покажут, будет ли «Спартак» конкурировать с «Зенитом» за чемпионство»

Шишкин поделился впечатлениями от состава кубковой группы «Спартака»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник московского «Спартака» Роман Шишкин поделился впечатлениями от состава кубковой группы красно-белых и отметил, что ко встрече с «Зенитом» в пятом туре в турнирной таблице уже появится определенность.

«Кубковая группа «Спартака» действительно выделяется, реально можно сказать «группа смерти», такие мощные команды — «Спартак», «Краснодар», «Динамо»... Да и «Пари НН» не стоит сбрасывать со счетов, я думаю. Это кубок, будет по две встречи, выходят из группы три команды. Казалось бы, первые три, которые я назвал, «на бумаге» должны выходить. Но я думаю, что Нижний даст бой всем. И я ожидаю, что могут быть какие-то сюрпризы. А так как дополнение к чемпионату России такие матчи будут украшать наш российский футбол. После игр с новичками уже в пятом туре «Спартаку» предстоит встреча с «Зенитом». Как раз матчи до этой встречи будут показательны в том плане, как команды будут готовы. Но, по идее, они должны быть готовы с первого тура. Вряд ли за такой короткий перерыв все растеряют форму. Один-полтора сбора достаточно, чтобы восстановить кондиции. Так что к пятому туру будет понимание и по турнирному положению команд, и по тому, будет ли «Спартак» конкурировать с «Зенитом» в борьбе за чемпионство», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

«Спартак» по итогам сезона-2022/23 занял третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 54 очка. Чемпионом стал «Зенит» (70 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-shishkin-pervy-e-tury-rpl-pokazhut-budet-li-spartak-konkurirovat-s-zenitom-za-chempionstvo/
Роман Шишкин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сборная Украины нарушила регламент на молодежном чемпионате Европы-2023
Организаторы Уимблдона требуют от россиян разрыва контрактов со спонсорами под санкциями
Марочко сообщил о применении ВФУ запрещенного оружия под Соледаром
Под Санкт-Петербургом нашли сгоревшие останки человека
Россияне начали массово сдавать премиум-автомобили в аренду
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Каманцев рассказал, как на арбитрах отразилось отстранение от еврокубков

Каманцев: «Не могу сказать, что все судьи абсолютно честные»