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Сегодня, 22:59

Роман Шишкин: «Спартаку» надо правильно пользоваться положительными эмоциями»

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Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин поделился эмоциями от победы команды над «Химками» (5:0) в матче 14-го тура чемпионата России.

«Спартак» уверенно победил «Химки», с хорошим счетом, хотя соперник такого крупного поражения, наверное, не заслуживал, — приводит «РБ Спорт» слова Шишкина. — Но все голы закономерны. Сейвы Селихова сыграли свою роль, думаю, «Химки» на один, а то и на два гола наиграли. Но красно-белые опять физически выглядели очень хорошо, причем, на любом отрезке матча. Даже в концовке второго тайма».

Также он пожелал красно-белым не останавливаться на достигнутом.

«В отсутствие Промеса команда не сдавала ни на одном участке поля. Отлично сыграл и Соболев, жаль, что не забил, но был очень полезен для команды, был лидером в атаке. «Химки» лихорадит, им тяжело, к сожалению, они попали под такой «Спартак». Главное для красно-белых сейчас — не останавливаться, правильно пользоваться этими положительными эмоциями», — подчеркнул Шишкин.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Роман Шишкин
ФК Спартак (Москва)
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