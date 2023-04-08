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8 апреля, 23:56

Роман Шишкин: «Спартаку» уже пора думать о следующем сезоне»

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Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин поделился впечатлениями от игры красно-белых против «Динамо» (3:3) в матче 22-го тура РПЛ.

«На первый взгляд, наверное, показалось, что игра зрелищная, эмоциональная, много голов забито, — приводит «РБ Спорт» слова Шишкина. — Но какой-то оттенок от этого дерби остался «гнусненьким», я бы так сказал. Да, «Спартак» в начале забрал инициативу, и мяч контролировал, создавал моменты, что, в общем, обычно и делает. Забил два, пропустил два глупых мяча, которые не должен был пропускать. Во втором тайме красно-белые были ближе к победе, но просто какой-то был день непонятных голов».

Также ветеран оценил игру «Спартака» в обороне.

«Пропущенных мячей опять много, как и во всех последних матчах. И не важно, кто в соперниках — «Факел», «Оренбург» или «Динамо». И это стало ключевых моментом в борьбе за чемпионство. Если ты плохо играешь в обороне, много пропускаешь, то невозможно даже в тройку войти. Надеюсь, тренер все же сделает правильные выводы, поработает над этим, возможно, будут какие-то приобретения. Но, честно говоря, смотреть больно... Из ничего просто залетают такие мячи, как от «Динамо». Хотя болельщикам, наверное, игра понравилась — с таким изобилием голов. В той ситуации, в которой были перед игрой и «Спартак», и «Динамо», ничья, наверное, закономерный исход встречи. Повторюсь, что красно-белые были ближе к победе, но с такой игрой в обороне ее не заслужили. Полагаю, команде пора думать уже о следующем сезоне, проанализировав ошибки текущего», — заявил Шишкин.

«Спартак» (42 очка) занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» (36 очков) — шестое.

Источник: bookmaker-ratings.ru
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