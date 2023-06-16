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Роман Шишкин ждет первого трофея от «Краснодара» в ближайшее время

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Бывший защитник «Краснодара» Роман Шишкин будет ждать от «быков» первого трофея в ближайшее время.

«Первый трофей от «Краснодара» мы будем ждать в ближайшее время, — приводит слова Шишкина Metaratings.ru. - FONBET Кубок России более доступный трофей для «быков», там меньше игр, хоть и сейчас появился Путь регионов. Но в целом краснодарцы показывали хороший и стабильный футбол в чемпионате. Последние игры «быков» — закономерность того, что «Краснодар» играл в суперфинале Кубка России. Ребята бились, даже проигрывали по ходу встречи, но дошли до серии пенальти, а там уже лотерея. По энтузиазму и лицам футболистов видно было, что они хотели взять трофей. Для клуба это было бы величайшее событие, надеюсь скоро они возьмут титул. Думаю, что «Краснодару» не хватило удачи. Понятно, что у ЦСКА есть такой мастер, как Акинфеев, и можно трактовать по-всякому, что Игорь повернул удачу к себе. Но в целом пенальти не забивают и великие футболисты, поэтому не важно кто бьет и куда, всё бывает. Повторюсь, что шансы были 50 на 50».

11 июня «Краснодар» уступил ЦСКА (1:1, 5-6) в серии пенальти в финальном матче FONBET Кубка России. Игра прошла в Москве на стадионе «Лужники».

В сезоне-2022/23 команда Владимира Ивича заняла шестое место в турнирной таблице РПЛ с 48 очками.

Источник: metaratings.ru
Роман Шишкин
Футбол
РПЛ
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