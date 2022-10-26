Роман Терюшков: «Химки» на передовой. Поражения команды — спланированная диверсия»

Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в комментарии для «СЭ» отреагировал на ситуацию с приглашением священника на домашний стадион клуба.

«Общество как раз среагировало правильно. Религиозное таинство не может в России быть предметом критики, а тем более насмешек. Бурное обсуждение было начато вполне понятными персонажами, обслуживающими либеральную повестку, — заявил Терюшков. — Насколько мне известно, таинство прошло 14 октября, а шум был поднят спустя 10 дней, аккурат ко дню открытия Всемирного русского народного собора. Прямое доказательство отработки ключевых госдеповских установок — дискредитировать Русскую православную церковь. Их агентская работа — слушать внимательно президента России. Говорит Владимир Владимирович, что спорт — национальный приоритет России, тут же получите-распишитесь, дело Макларена о допинге, повлекшее лишение России национальных символов. Провозглашает наш президент православие фундаментом русской цивилизации — обрушиваются на православие».

Ранее «Химки» жестко ответили Ксении Собчак и другим блогерам, которые «пытались раздуть скандал из-за прихода священнослужителя». Так Собчак в своем канале опубликовала скрин заголовка новости про приглашение священника и добавила подпись: «Профессиональный российский спорт прекрасен. Трените с утра?»

«Скабрезные шутки, транслирующие святотатство, имеют своей целью подорвать духовные основы. Это типичный постмодерн, желание иронизировать над всем. Когда никак не удается ущипнуть, аргументированно возразить, то в ход идут примитивные формы и высмеивание одно из них. Насмешкам последовательно подвергаются: хоровод, казаки, поддержка СВО и, наконец, православная вера. Это информационный фронт объявленной России гибридной войны. И «Химки» оказались на передовой. Не исключаю, что череда неудач на поле ни что иное как спланированная диверсия тех, чьи интересы были затронуты. В футболе есть изрядное число тех, кто имеет гражданство, имущество и интересы за рубежом. Им ФК «Химки» очень не нравятся по понятным причинам: патриотическая, честная позиция футбольного клуба противоречит их жизненным установкам и бизнес-интересам», — добавил Терюшков.

«Химки» с 9 очками после 14 туров занимают 15-е, предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России. Безвыигрышная серия команды после увольнения Сергея Юрана с поста главного тренера достигла 14 матчей во всех турнирах.