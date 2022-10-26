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Роман Терюшков: «Химки» на передовой. Поражения команды — спланированная диверсия»

Роман Терюшков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в комментарии для «СЭ» отреагировал на ситуацию с приглашением священника на домашний стадион клуба.

«Общество как раз среагировало правильно. Религиозное таинство не может в России быть предметом критики, а тем более насмешек. Бурное обсуждение было начато вполне понятными персонажами, обслуживающими либеральную повестку, — заявил Терюшков. — Насколько мне известно, таинство прошло 14 октября, а шум был поднят спустя 10 дней, аккурат ко дню открытия Всемирного русского народного собора. Прямое доказательство отработки ключевых госдеповских установок — дискредитировать Русскую православную церковь. Их агентская работа — слушать внимательно президента России. Говорит Владимир Владимирович, что спорт — национальный приоритет России, тут же получите-распишитесь, дело Макларена о допинге, повлекшее лишение России национальных символов. Провозглашает наш президент православие фундаментом русской цивилизации — обрушиваются на православие».

Ранее «Химки» жестко ответили Ксении Собчак и другим блогерам, которые «пытались раздуть скандал из-за прихода священнослужителя». Так Собчак в своем канале опубликовала скрин заголовка новости про приглашение священника и добавила подпись: «Профессиональный российский спорт прекрасен. Трените с утра?»

 
Скандал с&nbsp;участием &laquo;Химок&raquo; и&nbsp;Ксении Собчак (справа). «Малахольной девице на пятом десятке пора и честь знать». Российский клуб изгоняет бесов и обличает Собчак

«Скабрезные шутки, транслирующие святотатство, имеют своей целью подорвать духовные основы. Это типичный постмодерн, желание иронизировать над всем. Когда никак не удается ущипнуть, аргументированно возразить, то в ход идут примитивные формы и высмеивание одно из них. Насмешкам последовательно подвергаются: хоровод, казаки, поддержка СВО и, наконец, православная вера. Это информационный фронт объявленной России гибридной войны. И «Химки» оказались на передовой. Не исключаю, что череда неудач на поле ни что иное как спланированная диверсия тех, чьи интересы были затронуты. В футболе есть изрядное число тех, кто имеет гражданство, имущество и интересы за рубежом. Им ФК «Химки» очень не нравятся по понятным причинам: патриотическая, честная позиция футбольного клуба противоречит их жизненным установкам и бизнес-интересам», — добавил Терюшков.

«Химки» с 9 очками после 14 туров занимают 15-е, предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России. Безвыигрышная серия команды после увольнения Сергея Юрана с поста главного тренера достигла 14 матчей во всех турнирах.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д 0
Манчестер Сити 0
Матч завершен

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг 3
Реал 2
Матч завершен

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
ФК Химки
Роман Терюшков
76
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