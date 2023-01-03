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Сегодня, 22:08

Терюшков об идеи назвать стадион именем Пеле: «У нас есть свои герои»

Терюшков рассказал, что плохо относится к идее переименования стадиона в России в честь Пеле
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков отреагировал на идею президента ФИФА Джанни Инфантино, который попросил все страны мира назвать по стадиону в честь великого бразильского футболиста Пеле.

«Плохо отношусь к идее назвать стадионы в честь Пеле. Он гордился своей родиной Бразилией и своим городом Сантос. С Россией Пеле никак не связан. У нас есть свои герои. Пеле мы будем помнить, но гораздо важнее — не забывать своих великих спортсменов», — приводит слова Терюшкова Sport24.

Пеле скончался 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет из-за осложнений на фоне рака толстой кишки. Бразилец является единственным в истории футболистом, ставшим трехкратным чемпионом мира.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-03-teryushkov-ob-ideye-nazvat-stadion-v-rossii-imenem-pele-gorazdo-vazhneye-ne-zabyvat-svoikh-velikikh-sportsmenov
Пеле
Футбол
РПЛ
Роман Терюшков
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