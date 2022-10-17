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Сегодня, 14:46

Роман Терюшков: «Все должно получиться у Спартака Артуровича и «Химок»

Мария Куцубеева
Корреспондент

Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил работу главного тренера подмосковной команды Спартака Гогниева.

«В первых играх был атакующий футбол с высоким прессингом, в котором задействован вратарь. Для зрителя это очень хороший футбол — динамичный, быстрый. Я посмотрел статистику после игры с «Факелом» — 70% владения было у «Химок». Теперь это владение нужно превращать в голы, победы. Думаю, все должно получится у Спартака Артуровича и клуба! Будем болеть и верить в это», — сказал Терюшков «СЭ».

15 октября «Химки» сыграли вничью с «Факелом» (0:0) в матче 13-го тура РПЛ.

Подмосковная команда занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками.

Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Роман Терюшков
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