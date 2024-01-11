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Сегодня, 16:00

Тугарев: «Информация про «Факел»? Я пока в «Ростове», ничего не могу сказать»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Роман Тугарев прокомментировал информацию о возможном переходе в «Факел».

«Информация про «Факел»? Я пока в «Ростове», ничего не могу сказать. Посмотрим, проведу ли этот сезон в команде. Как бы мне лично хотелось? Без комментариев», — приводит слова Тугарева «РБ Спорт».

25-летний футболист перешел в «Ростов» в октябре 2020 года на правах аренды из «Локомотива». В феврале 2021 года ростовчане выкупили контракт Тугарева за 168 тысяч евро.

В текущем сезоне футболист сыграл 12 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.

Источник: РБ Спорт
Роман Тугарев
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
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