Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:13

Зобнин — о списке 33 лучших игроков сезона-2023/24: «Для меня все футболисты «Спартака» — лучшие»

Зобнин отреагировал на попадание Хлусеевича в список 33 лучших игроков РПЛ сезона-2023/24
Telegram Дзен

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал «СЭ» попадание лишь одного футболиста красно-белых в список 33 лучших игроков РПЛ сезона-2023/24.

«Даже не видел этот список. Для меня все футболисты «Спартака» — лучшие», — сказал Зобнин «СЭ».

19 сентября РФС опубликовал список 33 лучших игроков РПЛ сезона-2023/24. В перечне футболистов оказался единственный игрок «Спартака» — защитник Даниил Хлусевич.
На счету россиянина в прошлом сезоне 34 игры во всех турнирах, в которых он забил 5 мячей и оформил 4 голевые передачи.

Александр Абустин

Роман Зобнин
ФК Спартак (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Отец отравившейся полуфабрикатами семьи из Красноярского края дал показания СК
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
Софи Лорен отмечает 20 сентября 90-летний юбилей
Экс-капитан сборной Украины Тимощук помог жителям Курской области
Бойкотировал матч с Россией, а теперь требует зарплату в 2 млн евро. Кто такой Миралем Пьянич и откуда у ЦСКА деньги на бывшего игрока «Ювентуса» и «Барселоны»
Разгромившего могилу Маслякова вандала увезли в психиатрическую лечебницу
Сегодня
Вчера
Неделя