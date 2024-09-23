Зобнин отреагировал на попадание Хлусеевича в список 33 лучших игроков РПЛ сезона-2023/24

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал «СЭ» попадание лишь одного футболиста красно-белых в список 33 лучших игроков РПЛ сезона-2023/24.

«Даже не видел этот список. Для меня все футболисты «Спартака» — лучшие», — сказал Зобнин «СЭ».

19 сентября РФС опубликовал список 33 лучших игроков РПЛ сезона-2023/24. В перечне футболистов оказался единственный игрок «Спартака» — защитник Даниил Хлусевич.

На счету россиянина в прошлом сезоне 34 игры во всех турнирах, в которых он забил 5 мячей и оформил 4 голевые передачи.

Александр Абустин