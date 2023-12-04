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Сегодня, 13:17

Зобнин — о Берише: «Сейчас везде есть камеры. Пусть посмотрят, как он себя вел»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Бернард Бериша.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин в разговоре с «СЭ» высказался о поведении хавбека «Ахмата» Бернарда Бериши во время матча 17-го тура РПЛ (1:2).

«Пусть разбираются компетентные люди. Сейчас везде есть камеры. Пусть посмотрят, как он себя вел. Непосредственно в игре я этот эпизод не видел, посмотрел только после. То, что Абаскаля не будет в следующих матчах — потеря для «Спартака», — сказал Зобнин «СЭ».

На 34-й минуте форвард грозненцев Гамид Агаларов вывел свою команду вперед, Бериша побежал праздновать гол к трибуне у скамейки соперника и прыгнул двумя ногами в сторону главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, после чего испанец толкнул его. Футболист получил желтую карточку, а тренер — красную. За агрессивное поведение испанскому специалисту грозят 4 матча дисквалификации.

«Спартак» после 17-го тура чемпионата России занимает седьмое место, набрав 27 очков. «Ахмат» — 13-й (16 очков).

Бернард Бериша
Роман Зобнин
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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