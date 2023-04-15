Зобнин: «Приятно получить медальки за второе место»

Сегодня, 22:08
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о шансах его команды на второе место в РПЛ.
— Над Пруцевым прикалывались? Его маскот «Торпедо» чуть не вырубил в самом начале матча.
— Не видел.
— Сейчас у «Ростова» игра в запасе. Вы близки ко второму месту. Это обсуждаете?
— Еще есть впереди игры. И ЦСКА подобрался, и у «Ростова» завтра матч. Борьба еще впереди. У нас еще и с «Ростовом» игра, и с ЦСКА. Будет от этих игр многое зависеть.
— Есть вообще разница, занять второе место или третье?
— Я думаю, да. Приятно получить медальки за второе место.
«Спартак» поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. Команда обошла ЦСКА, на счету которого 44 очка.