Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:30

Романцев: «Абаскалю удалось заставить футболистов «Спартака» поверить в себя»

Александр Львов
Обозреватель
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Новости

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» оценил прогресс красно-белых при испанском тренере Гильермо Абаскале, а также отметил появление в составе молодых воспитанников.

«Абаскаль сумел за относительно небольшой срок заставить футболистов поверить в себя. Уж как это удалось — его профессиональный секрет. Но то, что после двух поражений подряд, от «Зенита» и «Ростова», команда не посыпалась, а встала на ноги и заиграла, говорит о первых признаках появления у нее победного характера. Пример тому — матч в Нижнем, в котором спартаковцы уступали в счете, но вырвали победу. А провалив первый тайм с ЦСКА, после перерыва смогли развернуть игру в свою сторону. Я уже говорил, что у Абаскаля подобрался крепкий состав во главе с опытными Джикией, Промесом, Соболевым, Николсоном. Похоже, компанию им сможет составить и нестандартный в решениях Зиньковский. При этом испанец не забывает и о молодежи. С «Химками» дал возможность показать себя Денисову, Маслову, Классену, Пруцеву, Зорину, Мелешину. Самому старшему из них 22 года, а Зорину с Мелешиным, отец которого играл у меня, по 18. И сын Алексея — одна из надежд завтрашнего «Спартака». Не хочу обсуждать тему реальности соперничества с «Зенитом» в этом сезоне. Но готов повторить еще раз — нынешний «Спартак» вполне способен завершить чемпионат в призерах», — сказал Романцев.

Леонид Слуцкий и&nbsp;Евгений Гинер в&nbsp;ЦСКА. «Для меня Гинер — пример отношения к тренерам». Романцев — о дерби, Соболеве и «Зените»

Олег Романцев
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российских волейболистов не допустили до отбора на Олимпиаду в Париже
Павлюченко завершил карьеру. Вспоминаем лучшие голы и матчи форварда
Читатели Die Welt ответили негативно высказавшемуся о РФ Зеленскому
В Архангельской области контрактник наехал на колонну срочников
Сын красноярского губернатора Усса заочно арестован в России
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Ирисметов: «Спартак» не мог меня звать спортивным директором, я слабо знаком с российским рынком»

Ирисметов считает, что сейчас Урунову нужно наверстать все, что он упустил в других командах