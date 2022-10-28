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Сегодня, 14:00

Романцев: «Если в «Локо» ищут «удобного» тренера, это не про Семина»

Александр Львов
Обозреватель
Юрий Семин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» оценил шансы Юрия Семина в ближайшее время вернуться на пост главного тренера «Локомотива».

«Известно, что Семин из тех тренеров, кто привык отстаивать свою позицию, быть предельно откровенным с футболистами и клубными начальниками, не терпел, когда за его спиной подписывали сомнительные контракты. Чиновники называют таких тренеров сложными. И все-таки я надеюсь, что здравый смысл в «Локомотиве» возобладает. Если там ищут «удобного» тренера, то это не про Семина. А если умного — то только Палыч», — сказал Романцев.

Последний раз Семин возглавлял «Локомотив» с 2016 по 2020 год, став чемпионом России.

Леонид Слуцкий и&nbsp;Евгений Гинер в&nbsp;ЦСКА. «Для меня Гинер — пример отношения к тренерам». Романцев — о дерби, Соболеве и «Зените»

Олег Романцев
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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