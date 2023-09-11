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РПЛ

11 сентября, 19:00

Романцев может войти в состав совета директоров «Лукойла»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев может в состав советов директоров «Лукойла», сообщает «ВсеПроСпорт».

По информации источника, такое предложение внесли ветераны московского клуба.

Романцев возглавлял «Спартак» на протяжении 14 лет (1989-2003, с перерывом), под его руководством команда завоевала 9 чемпионских титулов и 4 раза выиграла Кубок страны.

Источник: https://www.vseprosport.ru/lenta/2023/09/11/oleg-romancev-mozhet-vojti-v-sostav-soveta-direktorov-lukojla
Олег Романцев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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 - : -
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ЦСКА – Кр. Советов
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16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
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Рубин – Зенит
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