Романцев назвал Карпина одним из сильнейших российских тренеров

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Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев считает, что Валерий Карпин является одним из сильнейших российских футбольных тренеров.
«Мне нравится работа Валерия Карпина. У него не самый сильный состав, будем так говорить, но он из него выжимает все что можно. Я желаю ему удачи, удача нужна в плане тренерского мастерства, которое у него есть. Однозначно, он один из самых сильных российских тренеров. То, что он является тренером сборной России, — справедливо. Он заслуживает им быть», — приводит ТАСС слова Романцева.
Карпин является главным тренером сборной России, а также возглавляет «Ростов», который на данный момент занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ (50 очков).