Романцев назвал Карпина одним из сильнейших российских тренеров

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев считает, что Валерий Карпин является одним из сильнейших российских футбольных тренеров.

«Мне нравится работа Валерия Карпина. У него не самый сильный состав, будем так говорить, но он из него выжимает все что можно. Я желаю ему удачи, удача нужна в плане тренерского мастерства, которое у него есть. Однозначно, он один из самых сильных российских тренеров. То, что он является тренером сборной России, — справедливо. Он заслуживает им быть», — приводит ТАСС слова Романцева.

Карпин является главным тренером сборной России, а также возглавляет «Ростов», который на данный момент занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ (50 очков).