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Сегодня, 12:05

Романцев: «Промес заслужил стать лучшим футболистом года в России, он напоминает мне Цымбаларя»

Александр Львов
Обозреватель
Олег Романцев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев назвал ожидаемым то, что форвард красно-белых Квинси Промес был признан лучшим футболистом России в 2022 году по итогам опроса «СЭ».

— Ожидали, что Промес с таким отрывом станет лучшим игроком года по опросу «СЭ» и почему вы назвали именно его?

— Ожидал. А заслужил он это потому, что проводил каждый матч на пределе. Вспомните, как трудно голландец начинал после возвращения, сколько было разговоров, мол, уже не тот, зачем возвращали. Но он не скис, а шел напролом. И это оценили даже те, кто не рвет на груди рубаху за «Спартак». Я не знаком с Квинси. Но судя по тому, как он ведет себя на поле, как сияет от счастья, когда забивает и показывает на клубную эмблему, это душа-человек. И на поле, и в жизни. Этим голландец напоминает мне Илюшу Цымбаларя. Нет, не игрой — здесь они разные, а тем, что людей с таким большим футбольным сердцем любят все!

По итогам опроса «СЭ» Промес набрал 209 очков и занял первое место. Вторым стал нападающий «Зенита» Малком (142), на третьей строчке — вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев (89).

Квинси Промес. «В новогоднюю ночь загадал, чтобы чиновники ФИФА и УЕФА одумались». Романцев — о российском футболе, Промесе и борьбе за золото

Квинси Промес
Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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