Романцев: «Значимость Промеса для «Спартака» не настолько велика, чтобы говорить о зависимости»

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о «промесозависимости» красно-белых.

31-летний голландец Квинси Промес пропустил кубковую встречу с «Акроном» (1:2), после поражения в которой «Спартак» вылетел из турнира.

— Конечно, Промес — важный элемент атаки. Но не настолько, чтобы считать его потерю главной причиной поражения в матче с клубом ФНЛ, — сказал Романцев. — Я уже говорил, что видел только одного футболиста, от которого зависела игра любой команды, где он выступал, включая сборную. Это Марадона. И даже не потому, что Диего умел на поле все. Кроме этого, аргентинец обладал какой-то невероятно взрывной энергетикой, передававшейся партнерам и сковывавшей соперников. Какой-то особый божий дар, которого не было даже у великого Пеле. Возможно, иногда похоже вспыхивает уникальный Месси. Но — эпизодически.

Что касается значимости Промеса для «Спартака», то она не настолько велика, чтобы говорить о зависимости. Тем более, отдавая должное мастерству Квинси, замечу, что, к сожалению, он не всегда стабилен. Хотя на право считаться одним из лидеров красно-белых уже наиграл. Что и подтвердил против «Краснодара».