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Сегодня, 10:45

Романцев — о видеоповторах: «Сама идея хорошая, но ее воплощение пока принимается болезненно»

Александр Львов
Обозреватель
Олег Романцев
Олег Романцев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» высказал мнение о работе системы видеоповторов.

«Все новое, как правило, тяжело приживается. Сама идея хорошая, – подчеркнул Романцев. – Но то, как она претворяется в жизнь, пока принимается болезненно. Это и большие паузы в игре, и обсуждение спорных моментов между арбитром и ВАР, и странные трактовки схожих эпизодов. А потом еще задним числом многое выносится на ЭСК. Кстати, она признала ошибочным назначение Ивановым того самого пенальти в ворота «Динамо». По ходу встречи к тому же выводу пришел и ВАР. Но арбитр настоял на своем. Так зачем тогда нужны эти видеоассистенты?

Каюсь, меня, как болельщика «Спартака», смелость Иванова порадовала. Но сразу подумалось – а что, если завтра он в наши ворота такой 11-метровый назначит? К десяти (!) рекордным пенальти в туре ВАР и АВАР тоже руки приложили. Словом, что ни говори, нам с этим жить. Думаю, еще десяток лет как минимум».

 
Самюэль Жиго. «Титов прав – «Спартаку» стоит подумать о возвращении Жиго». Романцев – о Дуарте, Промесе, Карпине и работе ВАР

 

Олег Романцев
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