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Сегодня, 11:35

Романцев: «Зенит» ждет жаркая концовка сезона под девизом «Без права на ошибку!»

Александр Львов
Обозреватель
Олег Романцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев объяснил, почему «Зениту» будет тяжело выиграть пятый чемпионат страны подряд.

— Недавно Евгений Гинер сказал, что с «Зенитом» вполне можно побороться за чемпионство, напомнив о его кубковой осечке с «Аланией» и в первенстве с «Ахматом». У кого больше шансов обойти питерцев — у «Спартака» или «Ростова», поскольку «Динамо» и ЦСКА вряд удастся сократить разрыв в тринадцать очков?

— Что ж, согласен с Евгением Ленноровичем — шанс у спартаковцев и ростовчан есть. Мне даже кажется, что календарь концовки чемпионата у «Спартака» более предпочтительный, чем у конкурентов в золотой гонке. Но это не повод для расслабленности. И если уж Абаскаль с командой всерьез нацелились на золото, то у них не остается права на случайные потери. Как и у «Зенита», чье домашнее поражение от «Ахмата» взбодрило преследователей. Тем более что питерцам предстоит сыграть с «Ростовом» в гостях. А также с ЦСКА, «Локомотивом» и «Сочи». И хотя они в гонке за чемпионство не участвуют, но крови попортить могут. «Спартак» же на «Открытие Арене» примет команду Карпина, ЦСКА, «Динамо» и «Краснодар». А вот с «Зенитом» предстоит выяснять отношения в Питере. И это может стать ключевым моментом. У ростовчан же, кроме матча со «Спартаком» в столице, будет еще выезд к ЦСКА и «Краснодару». Словом, нас ждет жаркая концовка под девизом «Без права на ошибку!».

Ранее Романцев, которому сегодня исполнилось 69 лет, рассказал, чем ему запомнился 2022 год.

Квинси Промес. «В новогоднюю ночь загадал, чтобы чиновники ФИФА и УЕФА одумались». Романцев — о российском футболе, Промесе и борьбе за золото

Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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