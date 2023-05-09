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Сегодня, 10:30

Романцев о Сергееве: «Думающий, нестандартный нападающий»

Александр Львов
Обозреватель
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» оценил игру нападающего «Зенита» Ивана Сергеева в матче 26-го тура РПЛ против красно-белых.

— Редко говорю о ком-то персонально. Но с уважением отношусь к форварду Сергееву. Думающий, нестандартный нападающий, способный удивить и огорчить любую оборону. Причем он часто это делает, выходя на замену, что обычно не нравится ни одному футболисту. Вроде бы ничего опасного не предшествовало победному голу «Зенита». Ну, подал справа в штрафную Мантуан — обычная передача. А Сергеев каким-то шестым чувством, стоя спиной к воротам, поймал момент и переправил мяч в угол. И все расставил по местам.

Что касается трагической концовки для «Спартака», то она касается только матча, но не самого сезона. А его нужно довести до конца на победной ноте. И в следующей встрече с «Химками» заставить болельщиков поверить в команду, которую строит Абаскаль. Строит вместе с ними. Словом, «Спартак» проиграл только матч, а не сражение за свое будущее! — сказал Романцев «СЭ».

В матче 26-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. «Спартак» с 49 очками опустился на 4-е место в турнирной таблице РПЛ.

Полное интервью Олега Романцева «СЭ» здесь

Иван Сергеев
Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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