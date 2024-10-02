Романцев: «У «Спартака» не нашлось лидера в концовке матча с «Динамо»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением о ничьей в матче 9-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2).

— Меня удивила концовка матча с «Динамо», когда «Спартак», играя в большинстве, почему-то отдал инициативу сопернику, позволив ему сравнять счет. Прав Егор Титов, предположивший, что дело в психологии спартаковцев, решивших, что «Динамо» уже не спасти матч, или это просто нелепый просчет защитников?

— Гол Тюкавина — следствие того, что после удаления Маухуба «Спартак» вдруг сбавил обороты. Конечно, можно упрекать одного Денисова, проморгавшего динамовца в штрафной. Но как можно было всей командой забыть прописную истину — играй и борись до последней секунды? Даже Станкович признался на пресс-конференции, что не понял причины такой перемены в игре. Как и все болельщики. А уж из области это психологии, как предположил Титов или нет, значения не имеет — очки-то потеряны. Просто в концовке у «Спартака» не нашлось лидера, который своим примером заставил бы встряхнуться остальных, одернул, повел вперед. С чем отлично справлялись Горлукович, Карпин, Онопко. Или Андрей Пятницкий, который в подобные моменты бился, кипел, да еще мог так прикрикнуть, что не хочешь, а побежишь. Таким, кстати, был на поле и нынешний тренер «Спартака». И кому, как не ему, в этом разбираться?