Романцев о матче «Динамо» — «Амкал»: «Футболом это не назовешь»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к матчам команд Медиалиги.

— Как вы относитесь к таким шоу-матчам, как «Динамо» — «Амкал», где на поле выходили артист Павел Деревянко и фигуристка Евгения Медведева? И что думаете о чистом времени и других экспериментах, которые могут появиться в футболе?

— Я слышал, что матч «Динамо» с «Амкалом» собрал даже больше зрителей, чем некоторые игры чемпионата. Думаю, это произошло прежде всего за счет молодежи, которая ищет новых зрелищ и ощущений. Ясно, что ей интересно, как будет выглядеть на поле любимый артист или забьет ли гол звездная фигуристка. И раз народ идет на стадион, значит, подобные шоу кому-то нужны. Еще веселей было бы, если бы та же Медведева сыграла за «Динамо» в матче чемпионата, а, скажем, Аршавин выступил бы в турнире фигуристов! Если серьезно, то футболом подобные встречи никак не назовешь. Поэтому тех, кто их посещает, я называю зрителями, а не болельщиками.

Футбол — это игра, в которой побеждает мастерство, умение бороться, характер, воля. Неслучайно все новшества, которые, вопреки истории и традициям, пытаются втащить, практически не приживаются. Уже были предложения отменить офсайды, да и проведение, как в хоккее, матчей с учетом чистого времени не новость. Но, к счастью, пока они не проходят. Хотя те, кто хочет сделать футбол еще более доходным бизнесом, не сдаются. Так что эксперименты были, есть и будут. Но лично мне они ни к чему. Появление ВАР, которое я с интересом ждал, ничего, на мой взгляд, игре не добавило. А вот головной боли с тягучими паузами и лишними спорами о судейских ошибках подбросило. Не зря наш спартаковский менеджер Александр Хаджи частенько любил повторять, что лучшее — враг хорошему.