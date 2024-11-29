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Сегодня, 09:00

Романцев оценил покер Угальде в матче с «Локомотивом»

Александр Львов
Обозреватель
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Бывший тренер «Спартака Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением об игре форварда Манфреда Угальде.

— Олег Иванович, как оцените покер Угальде в матче с «Локомотивом»? Говорит ли это о том, что в «Спартаке» появился настоящий лидер атаки?

— Я не очень понимаю суть вашего вопроса, уважаемый Борис. Конечно, четыре забитых мяча — мечта любого футболиста и подарок для болельщиков. Но в «Спартаке» всегда считалось, что голы, как бы и кем бы они ни забивались, — заслуга всей команды. Ведь даже если футболист обвел полкоманды, то помогли ему в этом партнеры, перемещения которых заставляли соперников терять позицию. И, если не изменяет память, положил начало такой голевой серии Валерка Масалитин — в Москве с «Крыльями». А уже во втором круге ее повторил в Самаре Андрей Тихонов. Ну а потом, года через четыре, пришел черед и Саши Ширко. Приятные воспоминания...

Уверен, что голы Угальде «Локомотиву» также останутся в памяти болельщиков. Но с еще большим восторгом они будут вспоминать, с каким настроем бился в тот вечер «Спартак», как отчаянно шел в атаку и, стиснув зубы, оборонялся. Причем пошел вперед с первых минут, прижав противника к воротам и заставив ошибаться даже стойкого голкипера Лантратова. И уже к середине тайма забил три мяча. Заострил на этом внимание потому, что еще недавно «Спартак» критиковали за вялое безвольное начало, которое, надеюсь, осталось в прошлом. Что говорит о своевременно и точно проделанной Станковичем работе над ошибками.

Что касается вопроса о появлении в «Спартаке» нового лидера атаки, то, думаю, даже четыре забитых мяча Угальде не дают повода для поспешных выводов. Видно, что парень не без способностей, с характером, голевым чутьем. Но лидер — это прежде всего стабильность. И будем надеяться, что он еще не раз докажет, что достоин этого звания.

Олег Романцев и&nbsp;Александр Мостовой. «Мостовой готов тренировать! Считайте это моей рекомендацией». Романцев — о Дзюбе, Карпине и «Спартаке»

Манфред Угальде
Олег Романцев
ФК Спартак (Москва)
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