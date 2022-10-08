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Сегодня, 09:20

Романцев о «Ростове»: «Команда на ходу и знает, как играть. Это заслуга Карпина»

Александр Львов
Обозреватель
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» оценил игру «Ростова» в сезоне-2022/23.

«То, что «Ростов» крепнет и двигается вперед, прежде всего подтверждается его игрой, которую продолжает ставить Карпин. Полностью согласен с Владиславом Радимовым, подметившим, что ростовчане кайфуют на поле, получая удовольствие от такого веселого футбола и даря его болельщикам. И это несмотря на частые потери в составе. Команда на ходу, знает, как ей играть, — конечно же, это заслуга Карпина. Даже в Питере, где «Ростов» уступил, все отметили то, как уверенно и грамотно действовали футболисты. Хотя «Зенит» в плане комплектования и глубины состава гораздо мощнее. Но то, как прибавили Осипенко, Сильянов, Глебов, Уткин, Комличенко, говорит о том, что Валерий Георгиевич будет продолжать удивлять и соперников, и болельщиков», — сказал Романцев.

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 22 очками в 11 матчах. Команда отстает на 7 очков от лидирующего «Зенита» и на 1 очко — от идущего на второй строчке ЦСКА.

Футболисты &laquo;Локомотива&raquo;. «Даже если «Локомотив» вылетит, я переживать не буду». Романцев — о Цорне, Карпине и «Спартаке»

Валерий Карпин
Олег Романцев
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РПЛ
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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