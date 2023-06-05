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Сегодня, 21:07

Романцев: «Для меня третье место «Спартака» в чемпионате — не успех»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев оценил результаты красно-белых в сезоне-2022/23.

— Третье место для «Спартака» — это успех?

— Каждый по-своему понимает. Для меня — не успех. Для вас, может быть, успех, если вы не спартаковец. «Зениту» нравится. Мне, спартаковцу, не нравится.

— Часто говорят, что «Зенит» сейчас выигрывает чемпионства, как «Спартак» при вас в 90-х. Что у «Зенита» чемпионства построены на деньгах. Говорят, в «Спартаке» тогда тоже были финансовые ресурсы.

— Ресурсы? Да, конечно! Кто это говорит? Откуда ресурсы-то у нас? Что зарабатывали на продаже игроков, тем и платили. Это большие ресурсы. Игрока нужно взять и засветить. Некоторых еще и воспитать, довести до такого уровня, чтобы ими заинтересовался кто-нибудь. Продать и потом на эти деньги содержать футболистов, которые только что пришли, засветились и хотят прогрессировать и выигрывать. Так работал «Спартак» в мое время с Николаем Петровичем Старостиным.

— Если бы у Вас и у «Спартака» в тот период был такой спонсор, как «Газпром», вы бы могли замахнуться на победу в Лиге чемпионов?

— Нельзя жалеть о том, что уже давно прошло. Конечно, если бы мы сохраняли игроков лучше и несколько лет собирали их, то могли бы. Но в конце каждого сезона каждый европейский клуб уже смотрел, где нужно усилиться. А мы смотрели, кого бы попробовать не отдать, и не могли никого удержать. Во-первых, ребята сами хотели и играли до копейки. А во-вторых, нам нужно было содержать клуб на эти деньги. Тяжелые были времена. Слава Богу, что мы с честью из них вышли.

— Следите сейчас за стыковыми матчами?

— Мне тяжело сейчас смотреть стыковые матчи. Команда Юрана будет играть с командой Парфенова. Они оба — очень близкие мне люди. И «Факел» Евсеева сыграет с «Енисеем». Тоже не чужие мне команды. Наверное, смотреть не буду. В любом случае расстроюсь, кто бы ни проиграл.

«Спартак» занял третье место в РПЛ по итогам сезона-2022/23, набрав 54 очка в 30 матчах.

Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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