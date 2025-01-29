Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:00

Романцев оценил шансы «Спартака» стать чемпионом в этом сезоне

Александр Львов
Обозреватель
Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев
Олег Романцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» высказался о шансах команды выиграть чемпионат России-2024/25.

— Как считаете, своей нынешней игрой и характером «Спартак» заслуживает чемпионства? Что ему для этого требуется?

— Ох, боюсь сглазить! Но в матче с «Краснодаром» чувствовалось, что команда стала тверже, мощнее. И дело даже не в результате. Хотя разгром одного из лидеров на его поле дорогого стоит. Но я бы особо выделил тот настрой, с которым «Спартак» от звонка до звонка провел два тайма, с первых минут навязав сопернику свою волю. И, не посматривая на часы, в таком же ключе довел встречу до победы. Вот с такой игрой можно решать самые большие задачи. А сейчас у Станковича есть с кем это делать.

Все удивляются тому, как заиграл Угальде, как прибавили Бонгонда, Барко, Умяров, Дуарте, Мартинс, Пруцев. Все объяснимо — растет команда, растут игроки. А победная серия, в которой были обыграны ЦСКА, «Локомотив» и тот же «Краснодар», говорит, что этот «Спартак» способен на многое. Теперь главное — ворваться в весну с тем победным аппетитом, который он почувствовал в Краснодаре. А мы, болельщики, ему в этом поможем. И будем ждать новых побед, включая золотую.

Олег Романцев и&nbsp;Валерий Карпин. Победа над «Реалом», драма в Антверпене, первое чемпионство. Карпин и Романцев вспоминают время в «Спартаке»
2
Олег Романцев
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Опубликован список самых медийных лиц российского спорта 2024 года
Партнер Магнуса Карлсена Бюттнер обвинил руководителей ФИДЕ в двуличности
В Калужской области местный житель убил трех сотрудников лесничества
СК показал кадры с места убийства сотрудников лесничества в Калужской области
«Спартак» закрывает две сделки, «Зенит» потратит еще 20 млн. Главные трансферные слухи РПЛ за 29 января
Украина без американских выплат и срыв поставок оружия. Что пишут СМИ
Популярное видео
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Источник: «Спартак» ищет варианты трансфера для Медины, сам игрок не намерен уходить
Карпин — о шансах «Спартака» на чемпионство: «Нужно стать семьей, как при Романцеве»
Гаврилов заявил, что не жалеет об уходе Селихова из «Спартака»
Карпин назвал задачу «Ростова» на остаток сезона РПЛ
Масалитин — о возможных трансферах ЦСКА: «Напрашивается Глебов»
Писарев: «Луис Энрике — событие для РПЛ, все же игрок сборной Бразилии»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя