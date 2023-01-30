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Сегодня, 17:00

Романцев: «Зениту» надо постараться, чтобы упустить чемпионство»

Романцев оценил шансы «Зенита» стать чемпионом России
Александр Львов
Обозреватель
Команда &amp;quot;Зенита&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Зенит&quot;
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал в интервью «СЭ», что думает о шансах «Зенита» стать чемпионом России по итогам текущего сезона.

— Ничего не скажешь, мудро ответил бразилец. При таком составе у Семака, поставленной игре и отрыве в шесть очков надо очень постараться, чтобы упустить чемпионство. Это возможно только в случае осечек «Зенита» в матчах с соперниками, которых он обязан обыгрывать. А такое с ним случается.

В прошлом сезоне в играх с «Сочи» он умудрился потерять пять очков, причем три из них — дома. В этом вдруг развалился на своем поле с «Ахматом». В чем причина — в расхлябанности, недооценке соперника? Фанатам это без разницы — очки-то потеряны. Вот об этом я уже говорил — как о единственном шансе для «Спартака». Теперь о том же самом с тревогой говорит и Дуглас Сантос. Думаю, что в команде так думает не он один. Вот и получается, что бразилец невольно открыл секрет того, кто может помочь «Спартаку» обойти «Зенит». Но Абаскалю не стоит рассчитывать на возможные проколы чемпиона. Надо надеяться только на себя и на команду. А еще на болельщиков, которые верят в их победы.

Золото «Спартака» образца 1996 года напоминает, что невозможное возможно! Надо только очень захотеть.

Полностью интервью Романцева «СЭ» читайте здесь

Олег Романцев
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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